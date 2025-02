"Essere pace nel mondo", la sfida di Italia solidale: tappa a Avellino e Napoli La testimonianza di Davide De Maria, presidente dell'associazione, e Elisa Saitto, volontaria

Italia solidale-mondo solidale invita tutti a due giorni di incontro: il 28 febbraio ad Avellino alle 16:30 nella sala blu, ex carcere Borbonico e il 1 marzo a Napoli alle 10:30 presso la sala Litza Cittanova Valenzi, fondazione Valenzi, Castel Nuovo (Maschio Angioino).

Ci sarà la testimonianza di Davide De Maria, presidente dell’associazione, e Elisa Saitto, volontaria missionaria e referente per Napoli e Avellino.

L’evento sarà l’occasione per presentare il nuovo libro di De Maria: "Essere pace nel mondo", e per condividere il cammino missionario che da oltre trent’anni Italia solidale porta avanti in Italia e nel mondo.

Italia solidale-mondo solidale, fondata da Padre Angelo Benolli Omv, è un’esperienza concreta di missione, cultura di vita e pace che raggiunge migliaia di bambini, donne, uomini, famiglie e comunità in Italia e in oltre 150 missioni in Africa, India e Sud America.

L’associazione sostiene ogni persona nel riscoprire la propria dignità, libertà, creatività e indipendenza, aiutandola a vivere relazioni mature e autentiche, capaci di generare pace.

L’incontro sarà un’opportunità unica per comprendere come la visione profetica di Padre Benolli, maturata in anni di esperienza con i bambini e i poveri di tutto il mondo, possa tradursi in un impegno concreto per la costruzione di un mondo più giusto e fraterno. "Vi aspettiamo con gioia per condividere questa esperienza di pace e missione!"