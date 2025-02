Malzoni: "Addio al professore Scambia, luminare della ginecologia oncologica" Il ricordo del professore Mario Malzoni: è stato un punto di riferimento mondiale

"Non avrei mai pensato di doverti salutare in questo modo. Tu, Giovanni Scambia, hai rappresentato la ginecologia italiana in tutto il mondo". Così il professore Mario Malzoni ricorda e saluta il professore luminare in ginecologia oncologica. È morto ieri il ginecologo Giovanni Scambia, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs. Il medico di 65 anni, primario al Policlinico Gemelli, da poco aveva scoperto di avere un tumore al pancreas in stadio avanzato. Il decesso è avvenuto poco dopo le 14 del 20 febbraio. Scambia è stato in prima linea nella ginecologia oncologica, autore di numerosi studi presentati in tutti i più importanti congressi internazionali. Nonostante la grave malattia che lo aveva colpito ha continuato a lavorare fino alla fine. “È stato un grandissimo medico, un ginecologo tra i più bravi d'Europa. Le sue intuizioni - continua Malzoni -e la tua capacità di collaborare con altri esperti nel settore , sempre con correttezza e garbo, hanno generato risultati che continueranno a influenzare le pratiche ginecologiche per gli anni a venire. La tua mancanza si farà sentire profondamente in tutto il mondo della ginecologia, ma i tuoi insegnamenti e il tuo spirito vivranno nei cuori di tutti noi e nelle nostre pratiche quotidiane.

In questo momento di tristezza e sgomento, rendiamo omaggio al tuo straordinario contributo e celebriamo la vita di un uomo che ha fatto la differenza per tanti, non solo come medico, ma anche come esempio di dedizione e altruismo. Grazie per tutto ciò che hai fatto. Ciao Giovanni".