Avellino: torna la protesta dei trattori in città "Per il 19 marzo è prevista una manifestazione nazionale a Roma"

Nuova protesta da parte del Comitato degli Agricoltori Avellinesi che tornano in piazza praticamente a distanza di un mese. Da Piazzale degli Irpini fino al centro cittadino con una delegazione in Piazza della Libertà. Si conferma la richiesta dello stato di crisi: "Non riusciamo a reperire manodopera, c'è il problema dei prodotti che vengono dall'estero e non sono controllati come quelli italiani. La protesta è per noi lavoratori, ma anche per i cittadini. - ha spiegato Roberto Lauro del Comitato Agricoltori Avellinesi MVS.

"Il 19 marzo a Roma ci sarà una manifestazione nazionale"

Delibere comunali da parte di diversi sindaci, ma il Comitato rinnova la mobilitazione unitaria: "Diversi primi cittadini ci stanno sostenendo nella protesta. - ha aggiunto - Stiamo raccogliendo tante delibere. Andremo in Provincia a chiedere una delibera, anche in Regione e poi andremo a Roma. Per il 19 marzo è prevista una manifestazione nazionale con tutti i presidi d'Italia e chiediamo un tavolo tecnico nazionale.

Feola: "Attendiamo risposte dalla politica e dal Governo"

Dal capoluogo alla provincia con la presenza della delegazione della Valle dell'Ufita: "È da anni che il reddito agricolo è pari a zero. - ha affermato Michele Feola di Uniagri - Non si riesce più a tirare avanti. Chiediamo lo stato di crisi alla politica e al Governo. I presidi sono permanenti. Andremo avanti fino alla risposta della politica".