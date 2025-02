Regionali, De Vizia striglia i partiti: "Basta liti, si deve lavorare insieme" Il presidente di Confindustria a Otto Channel definisce la strategia per le aree interne

“Il settore delle costruzioni regge in Campania, ma preoccupa nelle aree interne la crisi di altri settori, come quello dell' automotive”. Il presidente di Confindustria Campania e Avellino, Emilio De Vizia, a margine dell'assemblea di Ance Benevento, traccia un'analisi chiara e puntuale sull'economia regionale. C'è ora una strada obbligata da seguire per le aree interne. Quale? De Vizia non ha dubbi: l'area vasta Irpinia-Sannio.

“Credo che questa sia la sola soluzione. Pensare di ragionare ancora con delle barriere tra le due province è un grosso errore. Tra l'altro ci sono territori che fanno da cerniera tra le due realtà provinciali e che vanno valorizzati”.

Ci sono interventi in atto in termini di infrastrutture che aiuteranno le zone interne a superare l'atavico isolamento. De Vizia è sicuro: “Tra qualche anno vedranno la luce opere importanti che sono in via di realizzazione. E questo consentirà soprattutto alle imprese e ai giovani di avere una prospettiva diversa”. Le prossime regionali? Il presidente De Vizia striglia i partiti: basta polemiche, i risultati si ottengono insieme.

“Noi dobbiamo avere un'unica visione: le cose importanti – dice De Vizia - si fanno insieme, su alcuni argomenti si deve tornare a discutere tra maggioranza e opposizione altrimenti andremo sempre indietro, le cose di cui abbiamo bisogno non hanno un colore politico. Non si può vivere in un paese in cui tutto quello che fa la maggioranza è fatto male e l'opposizione trascorre il suo tempo solo a criticare le opere fatte dalla maggioranza al di là del colore politico”.