Avellino, il primo marzo la presentazione del libro "Tessitrice di ricordi"

di Paola Iandolo

Sabato 1 marzo 2025 alla ore16,30 nella sala Blu, presso il Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino, verrà presentato il libro di Regina Nazzaro ”Tessitrice di ricordi”,trascrizione e cura di Paola e Ciro Nazzaro, (Edizioni di Salpare, 2025). Ne parleranno: Floriana Mastandrea, scrittrice e giornalista, Carmine Cioppa, già Direttore capo del Banco di Napoli, Barbara Lanzara, vicedirettore del Centro Psicosintesi, Paola Nazzaro, costumista e scrittrice, Ciro Nazzaro tagliatore, personal tailo. E’ questo un evento fuori dal comune visto che a scrivere il libro, con l’aiuto dei figli Paola e Ciro, è una signora di 93 anni, Regina, ben nota ad Avellino per la sua attività nel campo della moda e del commercio, ma adesso in veste inedita di scrittrice.

Dopo il coma ed una drammatica convalescenza, i suoi ricordi da bambina custoditi in quadernetti per trent’anni l’hanno aiutata a superare ogni ostacolo rivivendo, e facendo rivivere storie vere della sua fanciullezza, piene di amore e riconoscenza per la vita, in un mondo d’oggi dove la violenza e il sopruso sembrano trionfare. I figli Paola e Ciro Nazzaro hanno assistito la madre riemergere dalla malattia rileggendo con lei questi ricordi felici. Ma lo strabiliante di tale operazione memoriale e letteraria, è stata la felice intuizione di voler condividere le piccole storie personali attraverso le pagine social di Paola, nota creator digitale e costumista, che in breve tempo hanno raggiunto molte decine di lettori che condividevano questi ricordi e ne ringraziavano l’autrice.

Così il volume “Tessitrice di ricordi” presenta in apertura la prefazione di Gabriele Meoli, cui segue l’Introduzione esplicativa a firma di Paola Nazzaro che mette in evidenza il valore affettivo, filiale e sociale dell’intera operazione-libro : “Tale impegno vuole essere un invito al recupero della memoria dei genitori anziani attraverso la tessitura della scrittura quale medicina più efficace. Il ricamo delle sue emozioni, rimaste intatte nelle sfumature vivide del tempo, l’hanno aiutata attraverso una rinnovata gioia che le ha consentito costruire questo miracolo, anche grazie al supporto di tutti voi. Mi corre l’obbligo tuttavia di mandare indietro la moviola del tempo per illustrare i difficili accadimenti vissuti.” L’importanza della memoria dei genitori anziani, vere biblioteche viventi, si riflette nelle decine di commenti ai racconti di Regina Nazzaro via via pubblicati sui social, che adesso sono riuniti nella seconda parte del libro, a testimonianza di come anche questo moderno strumento di comunicazione, se ben utilizzato, abbia un alto valore sociale.

“Tessitrice di ricordi”, riccamente illustrato con disegni ed anche fotografie dei protagonisti, si chiude con una Postfazione di Carmine Cioppa che si sofferma a descrivere Regina Nazzaro ben nota ad Avellino: “Luigia d’Anna per gli Amici Gina, per me Re-Gina, è nota agli avellinesi per il dono innato dell’eleganza. Ne ha fatto omaggio, per lunghi anni, alle clienti del negozio o, meglio, dell’atelier gestito da Nicola Nazzaro, il marito, anche lui uomo di raffinata eleganza, purtroppo prematuramente scomparso. Era un punto d’incontro, a metà del Corso Vittorio Emanuele, all’altezza dell’attuale Caserma dei Carabinieri, in cui Gina aggiungeva un tocco di classe agli abiti scelti dalle clienti, suggerendo un semplice foulard, un accessorio, o il colore della stoffa se optavano per la fattura sartoriale (..)”. Se è vero che la Bellezza salverà il mondo, questa è una piccola storia. L’Amicizia è come il raggio di sole, che al tramonto accarezza le case: si poggia teneramente sui Cuori. Un appuntamento imperdibile, con una grande Signora di classe che debutta come scrittrice a 93 anni!