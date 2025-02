Avellino, dopo i pony e le capre spunta l'asino in via Cavour La denuncia del consigliere Rocchetta

Dopo i recenti casi dei tre pony e delle due caprette ritrovati in stato di abbandono, un nuovo episodio scuote la comunità avellinese: questa volta a far discutere è la presenza di un asino in via Cavour. L’animale, è stato visto questa mattina legato con una corda e trasportato da un cane, nel cuore del centro cittadino.

"Nei precedenti episodi, sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri del Nucleo Forestale di Avellino e la Polizia Municipale, guidata dal comandante tenente colonnello Michele Arvonio, coadiuvati da un veterinario dell’A.S.L. che ha constatato le precarie condizioni di salute degli animali - spiega il consigliere di ViviAmo Avellino, Gerardo Rocchetta, sempre attento e sensibile sul tema- . Le indagini condotte dai militari hanno permesso di risalire al proprietario, un cinquantenne avellinese già denunciato nei precedenti casi di abbandono. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per il reato di abbandono e maltrattamento di animali. L’episodio ha suscitato grande indignazione tra i cittadini e sui social, dove non mancano commenti di sdegno e richieste di pene più severe per chi maltratta gli animali. Le forze dell’ordine, intanto, invitano la cittadinanza a segnalare tempestivamente situazioni analoghe per garantire la tutela e il benessere degli animali sul territorio. Le autorità ribadiscono l’importanza della sensibilizzazione contro l’abbandono e il maltrattamento degli animali, fenomeni che, purtroppo, sembrano non arrestarsi. La città di Avellino, scossa dall’accaduto, chiede giustizia e misure concrete per evitare il ripetersi di simili episodi".