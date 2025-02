Avellino, venerdì il voto di 10 consiglieri dell'Assemblea distrettuale idrica Si annunciano due sole conferme, quelle del Sindaco di Pratola Serra Galdo e di Montoro De Pasquale

di Paola Iandolo

I Sindaci irpini al voto venerdì per rinnovare 10 consiglieri su 30 dell’Assemblea Distrettuale Idrica. I sindaci e i consiglieri dei 116 Comuni irpini si recheranno venerdì presso il seggio allestito nella sede avellinese del Distretto Idrico nella frazione di Bellizzi per eleggere 10 dei 30 componenti dichiarati decaduti dal Presidente Beniamino Palmieri.

Al momento la consultazione appare poco più che un passaggio formale, alla luce delle candidature unitarie depositate alla scadenza. Si annunciano due sole conferme, quelle del Sindaco di Pratola Serra, Gerardo Galdo, a suo tempo già indicato dall’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, e del montorese Giuseppe De Pasquale, precedentemente espressione di Girolamo Giaquinto.

Nel dettaglio, le tre liste compilate per fasce demografiche, propongono per la fascia A: Leandro Apuzza di Forino e i sindaci Raffaele Cantarella di Conza, Antonio Caputo di Aquilonia, Gerardo Galdo di Pratola Serra. Per la fascia B, Alfonso Pescatore di Mercogliano, Vincenzo Bruno di Montoro, Antonio Olivieri sindaco di Forino, per la terza fascia, la C, il sindaco di Quadrelle Simone Rozza, Salvatore Emilio di Casalbore e Giuseppe De Pasquale di Montoro. Venerdì 28 febbraio si voterà dalle ore 9 alle 17 con lo scrutinio fissato alla conclusione delle operazioni.

Nel frattempo, il Presidente dell’Alto Calore Servizi spa è al lavoro per la scelta della figura professionale cui affidare le funzioni di Direttore Generale.