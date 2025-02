Montoro, i lavori per l'installazione delle nuove barriere termineranno a maggio Mentre per i primi di marzo i lavori riguarderanno Atripalda e Serino

di Paola Iandolo

Si concluderanno entro il prossimo mese di maggio i lavori in corso per l’installazione delle nuove barriere spartitraffico centrali sul raccordo autostradale Avellino-Salerno nel tratto Montoro-Fisciano. Lo riferisce l’Anas.

Entro la prima metà di marzo, comunica l’azienda, i lavori si estenderanno alla tratta compresa tra i comuni irpini di Atripalda e Serino. L’ultimo tratto ad essere interessato sarà quello tra Montoro e Fisciano.

L’investimento complessivo per gli interventi è di oltre venti milioni per dotare l’intera infrastruttura, lunga 22 chilometri, delle barriere innovative in calcestruzzo progettate e realizzate da un team di esperti dell’Anas. Lavori sono in corso anche per la manutenzione programmata, con un investimento di un milione, su un viadotto ricadente nel territorio del comune di Solofra.