"NIS2 e sicurezza industriale": convegno per Confindustria Avellino

"NIS2 e sicurezza industriale: strategie e conformità per le imprese del futuro": convegno nella sede di Confindustria Avellino con il tema del cybersicurezza al centro dell'evento. "In Confindustria tratteremo l'argomento NIS2, questa nuova normativa di matrice europea che si lega alla sicurezza nel mondo del web, quindi alla cybersicurezza. È un tema attuale. L'Italia e le industrie italiane ricevono attacchi hacker quotidianamente e ripetutamente. - ha spiegato il presidente del Comitato Piccola Industria Confindustria Avellino, Angelo Petitto - Questa normativa europea farà un primo censimento di tutte quelle che sono le industrie coinvolte e darà delle norme guida da dover rispettare per tutelare maggiormente i dati sensibili. Riteniamo utile come Confindustria informare le imprese. La nostra associazione deve svolgere anche questo ruolo. Si tratta di normative specifiche e tecniche. Ascolteremo i tecnici che daranno i giusti consigli per approcciare nella maniera giusta e non incorrere in sanzioni con questa normativa".

Cybersicurezza come tema centrale: "Prioritario in virtù di tutti gli attacchi informatici. - ha aggiunto Raffaello De Stefano, Sviluppo Canali Innovativi e Partners Sud Small Business di TIM, che ha moderato il convegno - È un'occasione importante di approfondimento che TIM, Confindustria e l'Ordine dei Commercialisti offrono alle imprese di questa provincia. Si approfondiscono i temi della NIS2, una direttiva dal nome complicato che, invece, mette in campo adempimenti formativi, gestione dei rischi e soprattutto strategia per fare business in sicurezza per le nostre imprese. Dall'evento di oggi nasce un arricchimento per una crescita delle imprese nella nostra provincia, ma non solo". Il convegno si è aperto con il saluto del presidente di Confindustria Avellino, Emilio De Vizia con gli interventi di Roberto Gobbo, responsabile Area Centro Sud Small Business di TM, e di Margherita De Luca, Telsy - Centro di Competenza CyberSecurity e Crittografia di TIM Enterprise.