"La violenza non è mai amore" fa tappa ad Avellino con il gazebo Uil l 6 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, sarà in via G. Verdi (Piazza Biagio Agnes)

“La violenza non è mai amore. Scegli te stessa, proteggiti!” è questo il nome della campagna di sensibilizzazione e informazione promosso dalla UIL di Napoli e Campania insieme al Coordinamento delle Pari Opportunità e allo sportello Mobbing e Stalking della UIL Regionale. Una campagna itinerante che, dopo i primi gazebi nella città e nella periferia di Napoli nei mesi scorsi, adesso arriva ad Avellino. In vista della giornata internazionale della donna, infatti, la UIL di Avellino, il 6 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, sarà in via G. Verdi (Piazza Biagio Agnes) col suo gazebo grazie al quale potrà distribuire “il quaderno utile per le donne vittime di violenza” dentro il quale sono stati raccolti alcuni strumenti di tutela, oltre alle leggi più importanti, a sostegno delle donne vittime di violenza. In questa occasione, ci sarà l’installazione artistica di Iolanda Morante per dare una maggiore forza alla campagna di sensibilizzazione della UIL attraverso l’arte e la poesia.

Sarà un appuntamento importante per sensibilizzare su di un fenomeno, come la violenza sulle donne, che ha numerose facce, dalla violenza domestica a quella economica, dalla violenza psicologica alla violenza fisica e sessuale, fino al femminicidio.

In Italia solo l’anno scorso, nel 2024, abbiamo avuto più di cento donne ammazzate da un partner, marito, compagno o ex; nello stesso anno più di ventimila donne si sono rivolte ai CAV, Centri Antiviolenza.

Sono dati e cifre allarmanti che portano alla luce solo una parte del fenomeno, perché restano ancora tantissime le donne che non hanno il coraggio di denunciare e restano nella paura e nel silenzio.

Al gazebo saranno presenti, Gigi Simeone, segretario della UIL di Avellino Benevento, Vincenza Preziosi segretaria organizzativa UIL Avellino, Camilla Iovino, segretaria regionale Uil Campania, Virginia Verrone, responsabile sportello Mobbing e Stalking.