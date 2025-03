A16 Napoli-Canosa, programma di chiusura della stazione di Lacedonia Dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 marzo e -nelle tre notti di mercoledì 5, giovedì 6

Sulla A16 Napoli-Canosa, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Lacedonia, come di seguito indicato: dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 marzo, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vallata;

-nelle tre notti di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 marzo, con orario 21:00-6:00, per consentire lavori di riqualifica delle pensiline di stazione, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Napoli e Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Napoli: Vallata;

verso Canosa/A14: Candela.