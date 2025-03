Avellino, in centro città entra in vigore la zona 30 Il limite da rispettare da Piazza Castello a piazza Kennedy, da via Amabile a Corso Umberto

di Paola Iandolo

Istituita la zona 30. Con apposita ordinanza della polizia municipale, è entrato in vigore il divieto di superare i trenta chilometri orari nel centro storico. A firmare l'ordinanza il comandante, Michele Arvonio. Il limite è valido da piazza Castello a piazza Kennedy, da via Amabile a Corso Umberto e in tutte le strade interne al centro storico di Avellino, dove è presente l'apposita cartellonistica. Ma in futuro il limite verrà esteso - com prevede la cartellonistica - anche in altre zone della città, al momento escluse dall'ordinanza: quali via Mortelli e Silvati e Viale Italia.

Istituite anche le corsie ciclopedonali tratteggiate in diverse strade del capoluogo con la stessa ordinanza della polizia municipale. Ora però servono i controlli affinchè i limiti vengano rispettati dagli automobilisti che percorrono il perimetro cittadino per tutelare anche i ciclisti.