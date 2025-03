Gerardo Santoli: "A Roma il festival dell'imprenditore" Due giorni di innovazione, networking e opportunità per le Pmi Italiane

Sarà Roma ad ospitare il Festival dell’imprenditore, l’evento ideato e promosso dalla Confimprenditori. Il 13 e il 14 giungo infatti presso il palazzo delle esposizioni ci saranno due giorni di innovazione, networking e opportunità per le Pmi Italiane. Ospiti istituzionali e imprenditori di livello nazionale si alterneranno e poi tanti spazi espositivi per valorizzare il Made in Italy nei settori cibo e moda.

Soddisfazione viene espressa dal vice presidente Gerardo Santoli che per anni ha organizzato “Confimprenditori Incontra” in Irpinia a Santo Stefano del Sole:

“Ringrazio il presidente nazionale Stefano Ruvolo per questa opportunità che offre alle piccole e medie imprese italiane. Sarà una vetrina per tanti. Per anni nel nostro piccolo abbiamo organizzato un evento in Irpinia ora finalmente l’ iniziativa nazionale non può che renderci felici" .

Intanto venerdì prossimo ci sarà la conferenza stampa di presentazione a Milano presso la Sala Marino del palazzo di Governo