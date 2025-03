Cambi di destinazione d’uso nelle zone agricole: focus a Napoli con De Luca Tappa in regione Campania per il presidente del collegio provinciale geometri di Avellino

"Abbiamo avuto l'onore di essere ricevuti dal presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca. Durante l’incontro, abbiamo affrontato un tema cruciale: i cambi di destinazione d’uso nelle zone agricole “Zone E”. A parlare è il presidente del collegio provinciale geometri e geometri laureati di Avellino Antonio Santosuosso.

"Abbiamo avuto l’opportunità di discutere ampiamente con gli uffici tecnici rappresentati da Roberta Santaniello, riguardo alla possibilità di effettuare cambi di destinazione d’uso, anche ad uso abitativo, per i fabbricati non connessi al fondo, in particolare nei piccoli comuni.

Ciò è in linea con quanto previsto dalla legge regionale n. 5/2024. La nostra nota, che abbiamo presentato, è stata redatta con grande attenzione e, speriamo, possa portare a risultati positivi per la nostra categoria.

Continuiamo a lavorare con impegno per far sentire le esigenze del nostro settore".