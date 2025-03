Sicurezza in città, Avellino rallenta: entra in vigore la zona 30, ecco dove Si marcia a 30 km orari in centro, previsti anche Bike lines e attraversamenti ciclopedonali

Incidenti e investimenti ad Avellino entra in vigore la Zona 30. Con un’ordinanza, firmata dal Comandante della Polizia Municipale Michele Arvonio, si conferma l'ufficialità del provvedimento introdotto lo scorso anno dalla sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale in più zone del centro città.

L'ordinanza della polizia municipale impone il divieto di superare i trenta chilometri orari nel centro storico. Ma non solo, sono state istituite anche le corsie ciclopedonali tratteggiate in diverse strade del capoluogo. Complessivamente sono stati istituiti 16 attraversamenti ciclabili/ciclopedonali e percorsi ciclopedonali in specifiche aree della città. Tra queste, il tratto di Piazza Libertà compreso tra l’intersezione con Via De Sanctis e Piazza Garibaldi, nonché il Parco Manganelli. La Zona 30 è stata istituita ad Avellino nei seguenti varchi di ingresso/uscita:

VIA PALOMBI, in prossimità dell’intersezione con Corso Umberto I (varco di ingresso)

PIAZZA CASTELLO, in prossimità dell’intersezione con Via Circumvallazione – Piazza Castello (varco di ingresso e di uscita)

PIAZZA CASTELLO, all’intersezione con Via Fricchione (varco di ingresso)

VIA SAN FRANCESCO SAVERIO, in prossimità dell’intersezione con Via Duomo (varco di ingresso e di uscita)

VIA SANTISSIMA TRINITA’, in prossimità dell’intersezione con Via Luigi Amabile (varco di ingresso)

VIA SERAFINO SOLDI, in prossimità dell’intersezione con Via Luigi Amabile (varco di ingresso)

VIA LUIGI AMABILE, in prossimità dell’intersezione con Piazza Garibaldi (varco di ingresso)

PIAZZA GARIBALDI, in prossimità dell’intersezione con Via Del Balzo (varco di ingresso e di uscita)

VIA PARTENIO, in prossimità dell’intersezione con Piazza Garibaldi (varco di ingresso)

VIA TERMINIO, in prossimità dell’intersezione con Piazza Garibaldi (varco di uscita)

VIA FRANCESCO DE SANCTIS, in prossimità del civico 40 (varco di ingresso e di uscita)

VIA DUE PRINCIPATI, in prossimità del civico 10 (varco di ingresso e di uscita)

VIA SANT’ANTONIO ABATE, in prossimità dell’intersezione con Corso Umberto I (varco di ingresso e di uscita)

CORSO UMBERTO I, in prossimità dell’intersezione con Via Circumvallazione (varco di uscita)

VIA CRESCITELLI, in prossimità dell’incrocio con Via Luigi Amabile (varco di uscita).