Pace dream 2025: Al via la sfida spaziale tra le scuole Iniziativa patrocinata dall'Ingv e giunta alla sua quinta edizione

Torna space dream, il contest dedicato ai bambini e ai ragazzi delle scuole, ideato e promosso dal cluster tecnologico nazionale aerospazio (Ctna) con il patrocinio dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) che in Italia vanta una grande sede operativa in Irpinia a Grottaminarda, dell’agenzia spaziale italiana (Asi) e dell’istituto nazionale di astrofisica (Inaf).

Il progetto, giunto alla sua quinta edizione, ha l’obiettivo di diffondere la cultura aerospaziale nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado, e incoraggiare i giovani a coltivare l’interesse per le discipline Stem approfondendo con sfide, ingegno e creatività la conoscenza dello Spazio.

Le attività proposte dal contest, rinominate “Missioni spaziali”, sono suddivise in categorie in base al target di età e supportate da video-risorse didattiche a disposizione dei partecipanti. I vincitori di ciascuna Missione saranno premiati con libri, gadgets e giochi spaziali e potranno presentare i propri elaborati durante le giornate di premiazione.

Il cielo in una stanza. Missione spaziale per 1° e 2° elementare. La missione richiede ai bambini di disegnare la mappa di almeno 4 delle principali costellazioni: Orsa Maggiore, Orsa Minore, Cassiopea, Cigno e tante altre.

Passatempi spaziali. Missione spaziale per 3°, 4° e 5° elementareà. Attività il cui obiettivo è realizzare un poster con giochi e passatempi a tema “Spazio”: dai cruciverba ai rebus, passando per piste cifrate, crucipuzzle e molto altro.

Space game. Missione spaziale per le scuole medie. Missione che richiede ai ragazzi la massima creatività per inventare, sulla base del materiale didattico in dotazione, un gioco da tavola spaziale.

Space quiz. Missione spaziale per le scuole superiori. Una super sfida spaziale con un quiz di 20 domande a tema “Spazio”, con uno speciale focus su Marte, in cui preparazione e velocità saranno i fattori vincenti.

L’iscrizione e la partecipazione delle classi alla manifestazione sono gratuite: per partecipare è necessario registrarsi a questo link entro il 4 maggio 2025.