Carnevale, rivive la commedia di Zeza davanti al comune: è festa di tradizione Canti e balli davanti il comune di Avellino

Carnevale 2025, rivive la commedia di Zeza nel piazzale del Comune di Avellino. Tradizione e unicità protagoniste della festa. Presente anche il sindaco di Avellino, Laura Nargi con numerosi referenti di consiglio e giunta, che hanno accompagnato la festa con numerosi cittadini intervenuti per vivere l'evento. La Zeza di Bellizzi si conferma la grande tradizione del carnevale Avellinese. Oggi in Comune la consegna dei due premi al giornalista Ottavio Giordano e al presidente del comitato Zeza, Spartano. Una mattina di folclore e divertimento, che ha ricordato l'importanza di una tradizione dall'anima antica e genuina, che vede riuniti uomini e bambini, ragazzi ed anziani della contrada della periferia sud della città. "La Commedia di Zeza interpretata come da tradizione da soli uomini a Bellizzi, resta riferimento e sarà portata alla Bmt", assicura il sindaco Nargi. Soddisfatto il capozeza Pellegrino Iannaccone che spiega: la Zeza per noi Bellizzari è un istinto, un sentimento autentico. Restiamo ancorati a valori e tradizioni senza tempo, che ci auguriamo restino tratto distintivo della nostra tradizione".

Divertenti e trascinatori i protagonisti del carnevale avellinese hanno salutato gli altri carnevali irpini. Il Carnevale resta una delle tradizioni più importanti del territorio avellinese, vissuto con grande gioia e partecipazione da numerosi comuni tra tarantella, zeza, balli e mascherata.