Modelli di gestione servizi pubblici: esperienze e prospettive enti locali Focus ad Avellino con Laura Nargi, Clemente Mastella e Enzo De Luca

Modelli di gestione dei servizi pubblici, esperienze e prospettive per gli enti locali. In campo i comuni di Avellino e Benevento di concerto con la regione Campania. Un incontro di stretta attualità quello in programma il prossimo 9 aprile alle ore 10.00 ad Avellino nella sala conferenze della camera di commercio Irpinia-Sannio in piazza Duomo.

Ecco il programma dei lavori. Si parte con i saluti di Laura Nargi sindaco di Avellino, Clemente Mastella - sindaco di Benevento, Enzo De Luca presidente dell'osservatorio regionale campano sulla gestione dei rifiuti.

Relazioni affidate a Alessandro Scaletti assessore al bilancio e partecipate del comune di Avellino, Maria Carmela Serluca assessore al bilancio del comune di Benevento, Marcello Caruso amministratore delegato di Grande Srl, Donato Madaro amministratore unico di Asia Benevento SpA, Antonello Lenzi - amministratore unico di Alto Calore spa, Domenico Russo presidente cda Gesesa SpA. Conclude Antonello Barretta direttore generale ciclo integrato acque e rifiuti Regione Campania. Moderatore dell'incontro il direttore di Otto Channel Tv e Ottopagine Pierluigi Melillo.