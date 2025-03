Endometriosi, dalla diagnosi alla terapia: un corso per la salute delle donne Al De Ville di Avellino sabato il corso gratuito organizzato dal Malzoni Research Hospital con Ape

Una giornata di studi e approfondimenti dedicati alla salute della donna, nel mese dedicato alla lotta all’endometriosi e nella giornata delle donne. Grazie alla collaborazione tra l’Associazione Progetto Endometriosi e il Malzoni Research Hospital, sabato 8 marzo 2025 ad Avellino si terrà il corso “Endo Scan, l’ecografia come strumento essenziale per un corretto inquadramento della paziente affetta da endometriosi”. L’appuntamento è in programma all’hotel De la Ville con il presidente della Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia (SIGO) il Prof. Vito Trojano ed i responsabili scientifici dell’appuntamento, il Prof. Mario Malzoni e la Dott.ssa Alessandra Di Giovanni .

In programma un corso gratuito che fornirà, mediante letture frontali , dimostrazioni pratiche e dibattiti tra esperti, elementichiave per la diagnosi dell’endometriosi pelvica ed il management delle pazienti affette da tale debilitante patologia.

La segreteria scientifica del corso è curata dai medici dell’equipe del settore Endoscopica del Malzoni Research Hospital: Dott.ssa Lucia Casarella, Dott.ssa Marina Coppola, Dott.ssa Francesca Falcone, Dr. Domenico Iuzzolino e Dott.ssa Marianna Rasile.

La partecipazione è gratuita in un giorno simbolico: quello della festa della donna a conferma dei preziosi e importanti progressi scientifici nella diagnosi di una malattia che colpisce milioni di donne nel mondo: l’endometriosi. (info e pre iscrizionecontattando il numero 0808971823 email info@crlpharma.it).

L’evento, fortemente voluto dal professore Mario Malzoni, riferimento internazionale per la patologia, è pensato per ginecologi, radiologi, medici in formazione e altri professionisti sanitari che desiderino approfondire le proprie competenze nel campo dell’ecografia ginecologica. “Si tratta di una occasione formativa importante per una ottimizzazione della gestione delle pazienti affette da endometriosi – spiega il professore Malzoni . Affinare la diagnosi significa migliorare le strategie di trattamento della patologia”.

“Nel mese dedicato all’endometriosi e nella giornata dedicata alle donne, un incontro di aggiornamento sull’ecografia ginecologici, dai fondamenti alle tecniche più avanzate, per una gestione ottimale delle pazienti”, spiegano gli organizzatori.

A partire dalle ore 10 una ricca sessione di appuntamenti sulle seguenti tematiche: “Anatomia della pelvi: le basi ecografiche per un approccio standardizzato”, “Endometrioma: una condizione non semplice. Principi Generali per una corretta diagnosi differenziale”, “Adenomiosi: tips and tricks per una diagnosi corretta”,

“Endometriosi profonda: vescica, vagina, SRV, retrocervice , parametri, intestino”,

“L’imporanza dell’imaging per il chirurgo”, “Rischio oncologico nell’endometriosi”.

Alle ore 13.10 prevista la discussione a seguire lunch. Per le 14.30 si riparte con i seguenti confronti: “Il ruolo delle associazioni di pazienti (A.P.E)”

e a seguire la trasmissione in diretta di una “Pink” Surgery dalle sale operatorie del Malzoni Research Hospital, con una equipe chirurgica tutta al femminile; verranno effettuate anche procedure ecografiche live dagli ambulatori collegati con la sede congressuale. Alle 17.30 l’appuntamento si concluderà con la tavola rotonda con la partecipazione di grandi esperti sul tema endometriosi.