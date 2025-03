Russamento, sonnolenza e cefalea al risveglio: ambulatorio gratis al Moscati Avellino, open day in occasione della giornata mondiale del sonno il 14 marzo

Un’opportunità per conoscere la salute del sonno e il ruolo, spesso sottovalutato, che essa riveste per un miglioramento generale del benessere della persona e per ridurre il rischio di altre patologie. In occasione della Giornata Mondiale del Sonno (World Sleep Day), evento dedicato alla cultura e alla consapevolezza dell’importanza del dormire bene e che quest’anno si celebra il 14 marzo, l’Unità operativa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha organizzato, presso l’ambulatorio dei disturbi del sonno (Città ospedaliera, quarto piano, settore A) una mattinata di visite gratuite per uno screening della sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

All’open day, che si terrà dalle ore 9 alle 12,30, potranno partecipare le persone dai 13 ai 70 anni che presentano almeno uno dei seguenti sintomi: russamento, eccessiva sonnolenza diurna, sensazione di soffocamento durante il sonno, cefalea al risveglio, difficoltà a concentrarsi e ricordare le cose.

Per accedere alla visita è necessario prenotarsi su un’apposita piattaforme raggiungibile attraverso il seguente link: https://outlook.office365.com/book/OpenDayApneenotturne@aosgmoscati.onmicrosoft.com/

oppure inquadrando l’apposito QR-code inserito in calce al presente comunicato.

La piattaforma sarà attiva fino a esaurimento dei posti disponibili.

A occuparsi della presa in carico dei pazienti nella giornata di visite gratuite sarà Barbara Filosa, otorino esperto qualificato in disturbi del sonno e referente dell’ambulatorio OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) del reparto di Otorinolarigoiatria, diretto da Giuseppe Malafronte. «La sindrome delle apnee notturne del sonno – evidenzia Filosa -, se non diagnosticata e adeguatamente trattata, aumenta di quattro volte il rischio di implicazioni cerebrovascolari e cardiovascolari, e continuerà a essere tra le cause degli improvvisi colpi di sonno che provocano incidenti stradali e sul lavoro. Da quando abbiamo aperto all’Azienda Moscati l’ambulatorio dei disturbi respiratori del sonno, sono afferiti 170 pazienti di età compresa tra gli 8 e gli 80 anni (con un’età media di 49 anni). Di questi, il 40% aveva già una diagnosi accertata di OSAS e ricercava terapie alternative alla cpap: 55 pazienti (l’85%) sono stati sottoposti all’endoscopia in sonno farmacologicamente indotto per identificare i siti ostruenti e indirizzati a terapie personalizzate alternative alla cpap, come la terapia posizionale o l’applicazione di dispositivi intraorali di avanzamento mandibolare. Venti pazienti, infine, sono stati sottoposti a intervento chirurgico faringopalatale, con risoluzione dell’OSAS senza più necessità di utilizzare la cpap».