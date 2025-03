Campania in Tour: "Sarà un anno straordinario per valorizzare il territorio" Ben 30 appuntamenti tra escursioni, eventi culturali e iniziative turistiche

"Il 2025 sarà un anno straordinario per la valorizzazione del nostro territorio, e Campania in Tour ne sarà il cuore pulsante".

Sabato 8 marzo, presso il Circolo della Stampa di Avellino, l’associazione Info Irpinia presenterà il calendario degli eventi che attraverseranno l’Irpinia e la Campania, con oltre 30 appuntamenti tra escursioni, eventi culturali e iniziative turistiche.

" La vostra presenza è fondamentale. Non è solo un invito: è un’opportunità. Per noi, perché vogliamo raccontare al meglio il progetto. Per Voi, perché dare visibilità a questa iniziativa significa intercettare un pubblico di oltre 600 soci e migliaia di appassionati di turismo e cultura che seguono e partecipano ai nostri eventi".

Perché è importante esserci?

"Campania in Tour non è un semplice calendario di eventi, ma un progetto strategico che promuove la conoscenza e lo sviluppo del territorio, creando un legame tra l’Irpinia e il resto della Campania.

È una vetrina per raccontare il turismo esperienziale e la valorizzazione culturale attraverso un percorso strutturato di crescita territoriale.

La vostra voce, attraverso le vostre testate, può amplificare questo messaggio e contribuire a dare il giusto risalto a un’iniziativa che porterà valore alla comunità locale.

"Durante l’incontro vi illustreremo nel dettaglio il programma, le novità e le opportunità di collaborazione. Ci sarà anche un momento conviviale: a fine presentazione, un pregiato buffet vi attenderà per condividere idee e approfondire spunti di dialogo in un clima informale. Sarà un’occasione per raccontare insieme il futuro del turismo culturale e territoriale in Irpinia e in Campania. Ti aspettiamo!"