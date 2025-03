Avellino shock, sradicano pianta di mimosa in pieno giorno a Rione Parco Residenti indignati filmano tutto e postano sui social

Hanno sradicato una florida pianta di mimosa in pieno giorno, noncuranti della presenza dei residenti che, attoniti, hanno filmato il tutto. È accaduto ieri a Rione Parco, popoloso rione ad Avellino, dove ignoti sono arrivati a bordo di un furgone bianco, per sradicare indisturbati la pianta, trascinarla all'interno del mezzo furgonato per poi andare via.

Secondo le prime ricostruzioni, l'intento dei vandali sembrerebbe essere stato quello di raccogliere i rami di mimosa, approfittando della vicinanza della Giornata Internazionale della Donna, in programma per domani sabato otto marzo.Il consigliere comunale di Avellino, Gerardo Rocchetta, ha espresso il suo rammarico per l’incidente, dichiarando: “È un gesto inaccettabile che danneggia il nostro ambiente e il nostro senso di comunità. Il rispetto per il verde pubblico e per gli spazi condivisi deve essere una priorità per tutti.” Rocchetta ha anche sottolineato la sua vicinanza emotiva alla vicenda, essendo lui stesso residente nel quartiere interessato dal caso di vandalismo.