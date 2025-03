Pellegrinagggio diocesano a Roma, Melillo:"Sarà un momento di intensa comunione" "Non sia solo un viaggio esteriore, ma un autentico cammino interiore di conversione"

"Vi incoraggio a prepararvi in questo tempo di quaresima, al pellegrinaggio giubilare della nostra diocesi a Roma, durante il quale, il 15 marzo, avremo la grazia di varcare insieme la porta santa".

E' l'appello rivolto a tutti i fratelli e sorelle della di diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia da parte del vescovo Sergio Melillo.

"Sarà un momento di intensa comunione con la chiesa universale e un'occasione privilegiata per riscoprire la misericordia di Dio, che ci chiama a rinnovare la nostra fede e a camminare con cuore riconciliato sulle vie del vangelo. Il giubileo è un regno di grazia che ci invita a convertirci e a riscoprire la bellezza della vita cristiana, accogliendo con fiducia il dono della misericordia divina. Vi invito, dunque a prepararci con impegno, nella preghiera e nelle opere di misericordia, affinchè il nostro pellegrinaggio non sia solo un viaggio esteriore, ma un autentico cammino interiore di conversione. In questo tempi di quaresima, siamo chiamati a rinnovare il nostro cuore, rispondendo con generosità all'invito del Signore alla conversione.

Chiedo in particolare ai parroci di promuovere nelle proprie comunità un cammino di preparazione, organizzando una catechesi sul senso del giubileo e una celebrazione penitenziale.

Saranno momenti preziosi per approfondire il significato di questa esperienza di fede e per accostarsi con cuore purificato al sacramento della riconciliazione, così da vivere pienamente il pellegrinaggio giubilare.

Affidiamo questo nostro cammino alla materna intercessione di Maria, madre della misericordia e invochiamo la protezione di San Giuseppe, custode della chiesa e modello di fede e obbedienza.

In questo mese di marzo, tradizionalmente a lui dedicato, affidiamo alla sua intercessione in modo particolare il Santo Padre, perchè il Signore lo sostenga nella sua missione e gli doni ancora la forza e sapienza nel guidare la chiesa e preghiamo per la pace nel mondo in un tempo di grande inquietudine. Vi benedico di cuore e vi attendo numerosi per questi momenti di grazia.