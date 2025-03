Furto di pianta di mimosa a Rione Parco, "Ne piantiamo una nuova è la speranza" Il consigliere Rocchetta: gesto concreto

Dopo l’episodio increscioso del furto della pianta di mimose a Rione Parco, il consigliere comunale Rocchetta Gerardo ha deciso di intervenire concretamente.

In segno di impegno e rispetto per la propria comunità, il consigliere Rocchetta ha donato una nuova pianta di mimose al quartiere, simbolo di rinascita e di speranza. Con questo gesto, Rocchetta intende non solo rimediare al danno subito dalla comunità, ma anche trasmettere un messaggio chiaro: episodi di vandalismo e inciviltà non saranno mai tollerati.

La pianta, che verrà piantata con cura e rispetto, rappresenta un simbolo di ripresa, un segno tangibile che non c’è spazio per atti che danneggiano il patrimonio comune e la bellezza del nostro quartiere. Il consigliere Rocchetta ha ribadito che ogni piccolo gesto di violenza o di inciviltà va fermato, affinché simili episodi non accadano mai più.

La comunità di Avellino merita di essere rispettata e tutelata, e con questo gesto il consigliere Rocchetta spera di offrire un contributo positivo, affinché il quartiere continui a crescere nel rispetto e nell’amore per il bene comune.