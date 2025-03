"Essere donne significa essere più forti ogni giorno: auguri a tutte noi, Laura" Gli auguri del sindaco di Avellino Laura Nargi

Festa della donna, gli auguri del sindaco Laura Nargi di Avellino, primo sindaco donna della storia amministrativa del capoluogo. "Per essere donna, oggi, occorre un supplemento di forza, determinazione e coraggio. Un surplus di tempo, di energie e di serenità per vincere le sfide di tutti i giorni. Essere donna, ancora oggi, significa essere costrette a fare dei salti mortali per conciliare il tempo della famiglia con quello della nostra emancipazione e della nostra realizzazione sociale e professionale. Essere donna oggi significa lavorare giorno dopo giorno per cercare di restare in equilibrio sopra la follia di un retaggio culturale che ci accorda in pieno i ruoli di compagne, mogli, madri, figlie, amiche, tutto fare, regine del focolare, ma sempre con difficoltà quello di lavoratrici, manager, responsabili aziendali, punti di riferimenti istituzionali e sociali. Ecco, a tutte le donne che riescono a trovare la forza che serve per assecondare le proprie passioni, coltivare le proprie ambizioni, conciliare tutti i tempi di una vita piena e compiuta, faccio il mio più caloroso augurio. Continuate ad essere l’esempio più raggiante in una società che purtroppo tiene ancora in ombra il ruolo della donna. Auguri a tutte, Laura".