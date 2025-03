Carabinieri: proseguono gli incontri con studenti e anziani in Irpinia Promozione della sicurezza e della legalità, attenzione verso le categorie più vulnerabili

Nuovi incontri di prossimità organizzati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino presso istituti scolastici, nonché nelle chiese al termine delle funzioni religiose. "Tali iniziative, che proseguiranno nelle prossime settimane, rientrano nell’ampio programma dell’Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi": si legge nella nota.

"Negli istituti scolastici, gli incontri hanno riguardato il bullismo, il cyberbullismo, l’utilizzo consapevole dei social network, la procedibilità dei reati nei confronti di minori, il codice della strada e le insidie di internet. Con un linguaggio chiaro e diretto, i Carabinieri hanno spiegato ai giovani studenti dell’Istituto Comprensivo Statale Manzi - Maffucci di Calitri, delle scuole elementari e medie di Montefusco, dell’Istituto Comprensivo J. F. Kennedy di Nusco e dell’Istituto Comprensivo di San Mango Sul Calore, l’importanza del rispetto delle regole, invitandoli a non sottovalutare i pericoli derivanti da comportamenti scorretti o dall’uso improprio della rete. Dopo un significativo momento di dialogo, presso alcuni istituti è stato proiettato un filmato illustrativo delle attività dell’Arma e sono stati mostrati alcuni mezzi in dotazione ai Carabinieri, suscitando grande curiosità tra gli alunni, che hanno avuto l’opportunità di salire a bordo delle Gazzelle.

Nelle chiese di Altavilla Irpina e Ariano Irpino, gli incontri rivolti agli anziani si sono concentrati sulla prevenzione delle truffe, in particolare quelle perpetrate da finti appartenenti alle forze dell’ordine, falsi impiegati di enti pubblici o presunti parenti in difficoltà, nonché dei furti in abitazione. Durante questi momenti di confronto, gli anziani sono stati invitati a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi situazione sospetta e sono stati forniti consigli per evitare di cadere vittime di raggiri. Queste iniziative rappresentano la testimonianza dell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere la sicurezza e la legalità sul territorio, con un’attenzione particolare verso le categorie più vulnerabili della popolazione".