Avellino, malore fulminante: muore 51enne a Rione Parco

Tragedia ad Avellino, 51enne stroncato da un malore. Avellino piange Pellegrino Capozzi, ex commerciante molto conosciuto in città. Questa mattina, a soli 51 anni, l'uomo è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione, a Rione Parco, che non gli ha lasciato scampo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Negli anni 2000 aveva gestito la pizzeria Piccolo Rifugio, mentre dal 2007 al 2018 era stato alla guida del fast food Springfield, dove in tanti lo avevano conosciuto ed apprezzato. A piangerlo sono la compagna Katia, la madre Maria e i fratelli Daniele e Alessandro e amici e parenti. I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 nella chiesa della Madonna delle Salette a Rione Parco .