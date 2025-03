Avellino. Delegato sindacale licenziato: "Episodio inaudito", rabbia alla Denso Sgambati Uil: al fianco di tutti i metalmeccanici di fronte ad un episodio così inaudito.

"Non potrò mancare mercoledì mattina al presidio fuori i cancelli della Denso, ad Avellino, non solo per l'amicizia che mi lega al delegato licenziato , ma anche per essere al fianco a tutti i metalmeccanici di fronte ad un episodio così inaudito".

È quanto ha dichiarato Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil di Napoli e Campania. "La UIL, i sindacati, devono essere ancora più fortemente presenti e tenaci nella difesa dei lavoratori, specialmente se si compiono ingiustizie e vengono messi in discussione i diritti fondamentali come quelli alla rappresentanza in una delle fabbriche più importanti dell'Irpinia."