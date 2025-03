Giornata nazionale contro la violenza al personale sanitario: monito da Avellino Una riflessione arriva dalla segreteria territoriale Nursind

"12 marzo giornata nazionale contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari: nel 2024 le violenze nei confronti del personale sanitario sono aumentate del 11,7 %, principalmente in questa statistica rientrano le violenze verbali. Maggiormente colpita la categoria infermieristica, amaramente si riscontra che le vittime maggiori sono le donne (70,3%)". E' quanto scrive in una nota la segreteria territoriale Nursind di Avellino a firma di Michele Rosapane.

"Oltre agli interventi di deterrenza approvati dal Governo per perseguire chi commette questi reati , riteniamo che sia fondamentale che le aziende e le regioni inizino una vera e propria campagna di sensibilizzazione affinché gli utenti comprendano e riconoscano l'enorme importanza e il rispetto che devono essere riservati a chi si occupa della salute di tutti.

Come organizzazione sindacale, tuttavia, tuteleremo i lavoratori vittime di aggressioni sul luogo di lavoro soprattutto in virtù della recente sentenza della corte di appello di Ancona patrocinata dal Nursind che ha visto riconoscere le responsabilità datoriali dell'azienda sanitaria relativamente all'aggressione subita da una dipendente e riconoscendo alla stessa un risarcimento per danno morale soggettivo e danno biologico.