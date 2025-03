Mobilità sostenibile: bus elettrici di Air Campania in servizio ad Avellino I veicoli vengono ricaricati presso il deposito di Torrette di Mercogliano, recentemente rinnovato

Air Campania avvia la transizione ecologica ad Avellino con l’introduzione di nuovi autobus elettrici, a breve in funzione per il servizio urbano. I cinque Iveco E-Way da 12 metri contribuiranno a un trasporto pubblico più sostenibile ed efficiente.

I veicoli sono equipaggiati con motori Siemens da 160 kW e una coppia massima di 2500 Nm, oltre a batterie Nmc Zen 42 da 420 kWh, suddivise in 10 pacchi. Il sistema di ricarica Ccs Combo 2 frontale garantisce praticità ed efficienza. Ogni autobus può ospitare 28 passeggeri seduti, 3 sollevabili, 45 in piedi e dispone di 2 posti dedicati a persone con mobilità ridotta.

Si stima che grazie ai bus elettrici sarà possibile ridurre le emissioni di CO2 di circa 50 tonnellate all’anno nel circuito urbano, oltre a garantire sicurezza, comfort e accessibilità.

I veicoli vengono ricaricati presso il deposito di Torrette di Mercogliano, recentemente rinnovato grazie a un investimento di quasi 1.5 milioni di euro, finanziato con fondi Psc della Regione Campania. L’impianto, il primo in Campania dedicato ai bus elettrici, è dotato di una cabina con una potenza di 500 kW e colonnina da 160 kWh complessivi in grado di ricaricare 2 autobus dal 20% al 100% in sole cinque ore.

«Il rinnovamento del Tpl in Campania prosegue con il supporto della Regione. Ad Avellino compiamo un primo e significativo passo verso la transizione ecologica del trasporto urbano, un progetto che presto si estenderà anche alle città in cui già operiamo e a quelle dove attiveremo i nostri servizi, con la realizzazione di nuovi impianti di ricarica per autobus elettrici», ha dichiarato Anthony Acconcia.