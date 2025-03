"Fiumi e città, un amore a distanza": ad Avellino il libro di Giorgio Osti Focus sul torrente Fenestrelle e l'omonimo parco

Sabato 15 marzo alle 10,00 presso Villa Amendola le associazioni Insieme per Avellino e l'Irpinia e Legambiente Avellino Alveare con il comitato spontaneo tutela fenestrelle organizzano la presentazione del libro di Giorgio Osti "Fiumi e città, un amore a distanza", in cui verrà fatto un focus sul torrente fenestrelle e l'omonimo parco, che esiste sulla carta ma che al momento non è stato concretizzato. La presenza di rappresentanti delle amministrazioni comunali anche di Atripalda e Mercogliano sarà un modo per approfondire ulteriormente l'argomento.