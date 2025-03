ArcelorMittal: Pd irpino coinvolge rappresentanti nazionali Sollecitata attivazione tavolo di crisi

“La notizia della possibile chiusura dello stabilimento irpino di ArcelorMittal insediato presso l’area industriale di Luogosano-San Mango sul Calore rappresenta una ferita per il tessuto produttivo irpino. Dopo anni di attività circa settanta lavoratori verrebbero licenziati. Alla base della decisione di chiudere ci sarebbero i costi di gestione dello sta bilimento considerati eccessivi e non più sostenibili. Questo non è accettabile. E’ perciò necessario attivare un fronte istituzionale, sindacale e politico per poter sventare in ogni modo questa ipotesi così funesta per la nostra comunità provinciale”. E’ quanto scrive in una nota la segreteria provinciale del Partito Democratico di Avellino.

“Come Partito Democratico – si legge ancora – ci attiveremo attraverso i nostri rappresentanti in Parlamento affinché si possa arrivare in tempi rapidi all’istituzione di un tavolo di crisi ministeriale che affronti questa vertenza così delicata con fermezza e concretezza. Il governo nazionale ha l’opportunità di dimostrare di non essere nemico dell’Irpinia, della Campania e del Mezzogiorno”.

“Esprimiamo – così si conclude la nota - tutta la nostra solidarietà ai lavoratori coinvolti in questa partita così complessa e alle loro famiglie. Saremo al loro fianco affinché questa possibilità venga sventata. La chiusura dello stabilimento ArcelorMittal rappresenterebbe un colpo durissimo per il sistema industriale irpino che già presenta importanti fragilità. Siamo certi che attraverso la coesione che sapremo esprimere potremo ottenere il risultato che tutti ci auguriamo, quello di scongiurare la chiusura dello stabilimento”.