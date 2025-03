Avellino: in servizio i nuovi bus elettrici di AIR Campania Acconcia e Cascone: "Il programma dell'azienda e della Regione va avanti"

Sono stati presentati i primi bus elettrici di AIR Campania in servizio ad Avellino. "In sinergia con la Regione, il programma di AIR Campania va avanti. - ha affermato l'amministratore AIR Campania, Anthony Acconcia - Ci sono le paline nelle due città capoluogo che serviamo, Avellino e in futuro Caserta, e in più c'è il rinnovo del parco mezzi. Si va sempre più verso la transizione ecologica e la mobilità sostenibile. Autobus elettrici che cominciano da oggi a circolare, sono in servizio nella città di Avellino. Siamo forse la prima azienda in Campania che mette in esercizio autobus elettrici con le nostre ricariche. C'è la colonnina, ce ne saranno altre due prossimamente. Ce ne sarà un'altra a Pianodardine. Il programma va avanti nella direzione di migliorare la qualità dei servizi rispetto al parco mezzi e all'informazione che daremo all'utenza non più statica, ma dinamica".

Cascone: "Siamo arrivati a 1500 autobus"

"Il programma della Regione Campania è vasto, di riqualificazione del materiale rotabile su ferro e su gomma, dove siamo arrivati a 1500 autobus. Iniziano ad arrivare anche gli autobus green 100%, quelli elettrici. - ha spiegato il presidente della Commissione regionale Trasporti, Luca Cascone - Ad Avellino, come a Salerno, ci sono state consegne di mezzi di questo tipo e inizieranno a circolare. Andiamo verso una riqualificazione, non solo del mezzo, ma anche verso un'attenzione all'ambiente e alle emissioni CO2. Ci sono anche direttive nazionali e internazionali".