Separazioni e divorzi giudiziali: focus ad Avellino In campo Insieme per Avellino e l'Irpinia e il movimento pari diritti genitoriali

Domani sabato 15 marzo 2025 alle ore 17,00 presso il circolo della stampa di Avellino l'associazione Insieme per Avellino e l'Irpinia con il movimento pari diritti genitoriali ha organizzato una conferenza per porre all'attenzione nell'ambito delle separazioni e divorzi giudiziali, i problemi che riguardano il padre separato. Ce ne occupiamo perché sollecitati da tanti padri separati che vivono condizioni difficili.

Da tempo l'associazione si occupa delle problematiche familiari quando la famiglia è in crisi di separazione.

"Abbiamo sviluppato anche in piú dirette fb il tema con Leopoldina De Varti, psicologa e psicoterapeuta, su madri e padri per sempre.

Cosa aiuta la buona separazione per la coppia e i figli, separazioni e divorzi difficili. Come cambia il ruolo del padre. - Nella conferenza ampliamo la riflessione all' aspetto legislativo che può essere migliorato nell' offrire piú opportunità al padre oltre che alla madre.

Soprattutto come associazione condividiamo insieme a Leopoldina De Varti, l'impegno di porre in primo piano i diritti dei figli di mantenere buone relazioni continuative e costanti con entrambi i genitori sempre, anche nelle situazioni piú difficili, con particolari attenzioni, ma non escludere nessuno dei genitori".