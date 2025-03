Vitigni Irpini in festa: quinto anniversario e tanti traguardi raggiunti La piattaforma di riferimento per l'enoturismo

Vitigni Irpini, la piattaforma di riferimento per l'enoturismo e i vini dell'Irpinia, celebra il suo quinto anniversario. In questi cinque anni, Michele Bello e Antonella Coppola hanno saputo valorizzare il territorio irpino, promuovendo le sue eccellenze enologiche e turistiche a livello nazionale e internazionale.

Vitigni Irpini ha mosso i primi passi con l'obiettivo di creare un punto di incontro tra produttori, appassionati di vino e turisti. In questi cinque anni, hanno attirato - fino ad oggi - 589 turisti i quali hanno soggiornato almeno una notte e 227 clienti che hanno trascorso una giornata visitando cantine, degustando vini con produttori e pranzando in ristoranti selezionati. Attraverso il loro sito web sono tanti i clienti, che da ogni zona d'Italia ma anche in Europa, hanno acquistato vino Aglianico, Taurasi, Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Irpinia Spumante.

"Siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti in questi cinque anni" - afferma Antonella Coppola - Il nostro obiettivo è continuare a crescere, offrendo esperienze sempre più coinvolgenti e personalizzate, e a valorizzare l'Irpinia come destinazione enoturistica di eccellenza".

Grazie al lavoro costante, alla determinazione e alla bravura, Michele ed Antonella, sono riusciti a fare rete con produttori, ristoratori e proprietari di strutture ricettive. Con professionalità, amore e passione sono riusciti a sviluppare partnership strategiche con i maggiori tour operator, agenzie di viaggi e portali che vendono esperienze di turismo enogastronomico in modo da ampliare l’offerta per le esperienze in Irpinia.

La mission di Vitigni Irpini è quella di mettere al centro sempre il bene dell’Irpinia per far conoscere realmente le tradizioni e la cultura del territorio

Vitigni Irpini desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questi cinque anni: i produttori, i partner, i clienti e i turisti. E chi vorrà scoprire il territorio dell’Irpinia, in modo da conoscere i produttori, degustare vini con loro, soggiornare tra i vigneti, pranzare e cenare con abbinamento di vini in ristoranti suggestivi e selezionati, siamo lieti di accoglierlo.