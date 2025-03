Avellino, mercoledì 19 marzo chiude il Ponte Ferriera: città divisa in due Divieto di circolazione, in via Due Principati tra Largo Ferriera e e via Barra

A partire da mercoledì prossimo, 19 marzo, il Ponte della Ferriera chiuderà al traffico veicolare sino alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico in corso. Nello specifico, il dispositivo firmato dal vice comandante della Polizia Municipale, Domenico Sullo, istituisce il divieto di circolazione, in via Due Principati, nel tratto compreso tra l’intersezione di Largo Ferriera e l’intersezione con via Barra, «per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità».

Il provvedimento, come ampiamente preannunciato, consentirà di procedere speditamente alla realizzazione degli ultimi interventi necessari per restituire piena

sicurezza e maggiore fruibilità all’infrastruttura ottocentesca firmata da Luigi Oberty. In particolare, con la demolizione e ricostruzione in vetro e corten del

parapetto esistente, la realizzazione ex novo del marciapiede, la posa in opera della barriera stradale ed il rifacimento, dopo la necessaria impermeabilizzazione, della superficie.

Per garantire un’efficiente viabilità alternativa, il Comando della Polizia municipale ha predisposto l’apposito piano e provvederà ad apporre la necessaria segnaletica. Per i veicoli provenienti da Piazza libertà e via De Sanctis in direzione San Tommaso-Rione Mazzini, sarà possibile passare da via Nappi verso via Sant’Antonio Abate e via San Leonardo, oppure per chi arrivi da piazza Garibaldi, accedere al Sottopasso di collegamento con via San Leonardo. Per chi proviene da San Tommaso e Rione Mazzini verso il centro cittadino, sarà possibile procedere verso via sa Leonardo ed imboccare il Sottopasso, oppure risalire in via San Pompilio Pirrotti, o Rampa Sant’ Antonio Abate. Per informare adeguatamente gli automobilisti, sarà apposta l’idonea segnaletica di preavviso.

La segnaletica di presegnalazione della chiusura del Ponte della Ferriera sarà posizionata, rispettivamente, in via Due Principati, all’altezza del distributore di carburante, ed in via San Leonardo. Dall’altro lato del Ponte, invece, a Piazza Libertà e via Due Principati, all’altezza della rotatoria.

Sarà invece consentito l’attraversamento pedonale del Ponte, sul lato sinistro dell’infrastruttura, per chi provenga da Piazza Libertà (lato destro per chi provenga

dall’area di San Tommaso-Rione Mazzini). «La chiusura del Ponte della Ferriera – afferma il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – rappresenta un atto necessario per consentire all’impresa di accelerare nella conclusione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di un’opera strategica e fondamentale per la nostra città. La riapertura, secondo quanto ci è stato rappresentato dall’impresa, avverrà in estate. – assicura la fascia tricolore - Nel frattempo, con l’aiuto della Polizia municipale, garantiremo ai cittadini la migliore viabilità alternativa possibile, per ridurre al minimo gli eventuali disagi sul traffico».