Decimo congresso provinciale per il Sap Avellino: ecco le nuove nomine Elezione per la segreteria provinciale del Sindacato Autonomo Polizia

Con la presenza del segretario regionale Ludovico Militini e dell'avvocato Enrico Tedeschi si è svolto il decimo congresso provinciale Sap di Avellino "Il sindacato non solo come stumento di tutela in Polizia" nel corso del quale sono intervenuti circa 40 delegati. Successivamente è stata eletta la segreteria provinciale del Sindacato. Ecco la composizione: Giovanni Bianco è il segretario provinciale generale, Sabato Buonovino è il segretario provinciale aggiunto, Pasquale Chiarolanza, Generoso Mauriello, Ernesto Antonelli e Amato Luongo sono, invece, i vice segretari provinciali. Ecco anche i consiglieri provinciali: Innocenzo Treviglio, Luigi Tedesco, Antonietta Celentano, Carlo Iandolo, Fabio Spiniello, Luca Calandini, Piero De Gisi, Giuseppe Parrella, Amato Luongo, Andrea Panarella, Stefano Lippiello, Angelo Lanno, Sergio Gambone, Luca Ortolano, Raffaele Mangiante, Antonio Tedesco.