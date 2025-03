Non perdiamo mai di vista le cose importanti: l'augurio speciale dei carabinieri E' rivolto a tutti i papà dei militari in servizio ad Avellino

Il comando provinciale dell'arma dei carabinieri di Avellino, diretto dal colonnello Domenico Albanese, si unisce al coro di auguri per tutti i papà.

"Essi incarnano la forza, la guida e l'amore incondizionato. Come pilastri nelle nostre famiglie e nella nostra società, i papà meritano di essere celebrati non solo in occasione della festa dedicata a loro, ma ogni giorno.

L'impegno, la dedizione e il sacrificio dei papà non passano mai inosservati. Sono figure che ispirano e guidano, che insegnano con l'esempio e che non esitano a dare tutto per il bene dei loro figli.

L'arma dei carabinieri riconosce il ruolo cruciale dei papà nella formazione delle generazioni future. Come guardiani della legalità e della sicurezza, i carabinieri del capoluogo irpino lavorano per garantire un mondo migliore per tutti, compresi i nostri figli e le future generazioni.

In questo giorno speciale, vogliamo esprimere la nostra gratitudine a tutti i papà, sia quelli presenti accanto a noi, sia quelli che ci guardano dall'alto. Che il vostro amore e la vostra saggezza continui a illuminare il cammino delle vostre famiglie e della nostra comunità.

Auguri a tutti i papà dall'arma dei carabinieri. Che la vostra presenza sia sempre fonte di conforto, di ispirazione e di orgoglio".