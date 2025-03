Avellino, chiuso al traffico il Ponte della Ferriera: città divisa in due Ecco il piano traffico : resta aperto l'attraversamento pedonale

Come annunciato da oggi e per i prossimi tre mesi sarà chiuso il Ponte della Ferriera di Avellino. Seicentomila euro di fondi per consentire il completamento dei lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, che dovrebbero terminare entro la prossima estate. Stop quindi anche alle auto che finora circolavano a senso alternato grazie ai semafori. I pedoni invece potranno continuare a percorrere i marciapiedi del ponte.

Per i veicoli provenienti da Piazza Libertà e Via De Sanctis in direzione San Tommaso-Rione Mazzini, sarà possibile passare da via Nappi verso via Sant’Antonio Abate e via San Leonardo, oppure per chi arrivi da piazza Garibaldi, accedere al Sottopasso di collegamento con via San Leonardo. Per chi proviene da San Tommaso e Rione Mazzini verso il centro cittadino, sarà possibile procedere verso via San Leonardo ed imboimboccaresottopasso, oppure risalire in via San Pompilio Pirrotti o Rampa Sant’Antonio Abate. Per informare adeguatamente gli automobilisti, è stata apposta l’idonea segnaletica di preavviso.

La segnaletica di presegnalazione della chiusura del Ponte della Ferriera è stata posizionata, rispettivamente, in via Due Principati, all’altezza del distributore di carburante, ed in via San Leonardo. Dall’altro lato del Ponte, invece, a Piazza Libertà e via Due Principati, all’altezza della rotatoria.

Sarà consentito l’attraversamento pedonale del Ponte sul lato sinistro dell’infrastruttura per chi proviene da Piazza Libertà. Lato destro per chi proviene dall’area di San Tommaso-Rione Mazzini.