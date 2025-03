Montefredane, addio all'ex sindaco Troncone. Aquino: è lutto cittadino Il sindaco del comune: ha dato amore e impegno al nostro paese

«Interpretando il comune sentimento di cordoglio della comunità per la dipartita del nostro illustre concittadino, già Sindaco di Montefredane, Carmine Troncone, ho proclamato il lutto cittadino per la giornata di giovedì 20 marzo, in occasione dei funerali che si terranno alle ore 15:30 presso la Chiesa Santa Maria del Carmine, in piazza Municipio». Così il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino che si dice profondamente addolorato per la scomparsa dell’ex sindaco, con cui ha condiviso tanti anni di impegno.E continua nel ricordo: «La scomparsa di Carmine Troncone, già Sindaco di Montefredane dal 1988 al 2001 e dal 2006 al 2011, merita un momento di comune cordoglio, in quanto figura eminente della nostra comunità, che ha dedicato la sua vita al servizio del bene comune, lasciando un segno indelebile nella storia della comunità anche per essere persona molto nota e apprezzata che si è contraddistinta per il pluriennale impegno istituzionale.

Invito la cittadinanza a partecipare alla celebrazione dei funerali, in segno di rispetto al profondo dolore della sua famiglia e della Comunità di Montefredane».

Carmine Troncone è morto ieri, nel giorno della festa del papà"Un evento che sembra quasi un segno del destino, poiché perdiamo una figura che è stata un pilastro della politica locale e della nostra comunità. Carmine ha dedicato la sua vita al servizio della gente, mettendo sempre al primo posto il benessere e le necessità degli altri. Era un uomo che ha saputo coniugare politica e umanità, sempre pronto a risolvere i problemi e a tendere una mano a chi ne aveva bisogno. La sua visione della politica era semplice ma profonda: risolvere i problemi delle persone.

Nonostante ci lasci fisicamente, Carmine rimarrà sempre nei cuori di chi l'ha conosciuto, apprezzato e voluto bene. Le sue opere, come il restauro del Castello Caracciolo e la valorizzazione del Centro storico, sono un lascito che rimarrà per sempre nella nostra comunità.

Personalmente, sono profondamente addolorato, poiché con Carmine ho condiviso tanti anni di impegno e abbiamo intrapreso insieme molte battaglie. Ho sempre ammirato la sua tenacia e la sua dedizione nel difendere la comunità di Montefredane.

In questo momento di grande dolore, voglio esprimere le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, con la promessa di ricordare sempre la figura di un amministratore che ha dato tanto alla nostra terra - conclude Aquino -".