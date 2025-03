"Ponte chiuso e niente auto, dopo il tunnel nuova agonia in via Due Principati" 73 giorni di lavoro per mettere in sicurezza il Ponte della Ferriera che resta percorribile a piedi

Avellino e lavori, ponte chiuso e la città è divisa in due. Pochi disagi per il traffico veicolare grazie ai percorsi alternativi che consentono gli spostamenti in auto, ma la chiusura del Ponte della Ferriera torna ad isolare via Due Principati. Lo dicono i commercianti della zona come Salvatore Capoluogo che spiega: dopo 15 anni di chiusure alternate in più punti per i lavori del tunnel e piazza Libertà torniamo a vedere questa strada deserta. Una nuova odissea che, ci auguriamo, si completi nel 73 giorni di lavori annunciati dalla amministrazione. Siamo pronti a stringere i denti, ma speriamo che il cronoprogramma sia rispettato". I commercianti si sono incontrati per parlare dei prossimi mesi. Via due Principati resta aperta elle auto ma, nei fatti, è meno percorsa essendo chiuso alle auto il ponte della Ferriera. " Questa era la via del commercio e oggi siamo rimasti in pochi una decina di attività rispetto ai numeri di oltre dieci anni addietro. Il commercio è in crisi e servono aiuto, iniziative e progetti di rilancio. Chiusure e cantieri di certo non aiutano". Dal canto suo l'amministrazione spiega che i lavori sono necessari e che pavimentazione e completamento della messa in sicurezza saranno i passaggi decisivi per rendere sicuro e più bello il Ponte monumento della città di Avellino