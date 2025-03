Avellino, cinque giorni di chiusura per il Parco Manganelli Il provvedimento si è reso necessario per consentire i lavori di manutenzione del verde pubblico

di Paola Iandolo

Il Parco Manganelli resterà chiuso per cinque gioni. La chiusura è prevista da lunedì 24 a venerdì 28 marzo, dalle 8 alle 17. Il tutto per consentire gli interventi di manutenzione del verde. Il provvedimento di chiusura è stato firmato dal responsabile del servizio Verde Pubblico, l’ingegnere Giuseppe Valentino, e dal dirigente del settore Patrimonio, l’ingegnere Fausto Mauriello.

Nel prossimo futuro, sempre il Parco Manganelli, sarà oggetto di una serie di interventi considerevoli. Prevista la messa in sicurezza, in alcuni punti considerati più critici, delle sponde del fiume Fenestrelle. La giunta Nargi, su proposta dell’assessore all’Ambiente Giuseppe Negrone, ha deciso su un progetto da 1,2 milioni di euro per portare a termine i “lavori di sistemazione idraulica e ambientale del torrente Fenestrelle nel tratto a ridosso del Parco Urbano Manganelli” (anche conosciuto come Parco Santo Spirito). E’ stato già redatto dagli uffici tecnici comunali un ‘progetto stralcio’ che sarà complementare ad un altro finanziato dall’Autorità distrettuale dell’Appennino Meridionale, non ancora giunto alla fase operativa.