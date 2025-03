Raccolta fondi per garantire oltre 130.000 pasti al mese: la sfida di Emergency Il gruppo territoriale Avellino Benevento ringrazia i numerosi sostenitori

Il gruppo territoriale Avellino-Benevento ringrazia i numerosi sostenitori che hanno partecipato alla undicesima edizione di "Cento Cene" una raccolta fondi per garantire oltre 130.000 pasti al mese nelle mense degli ospedali di Emergency. "Grazie ai partecipanti per la bella serata all'insegna della solidarietà".

L'iniziativa ha visto protagoniste numerose città italiane. Le volontarie e i volontari di Emergency hanno organizzato appuntamenti culinari che non rappresentano solo un’occasione per passare del tempo in compagnia, ma anche un modo per conoscere da vicino questa grande realtà internazionale, la sua storia e il lavoro teso a portare cure e diritti a chi ha bisogno.

"Cure gratuite”, per Emergency, significa anche “pasti gratuiti”: “cura” infatti non è solo l’intervento chirurgico o la visita medica: è anche garantire pasti ai nostri pazienti, per assicurarci che una corretta dieta diventi parte del percorso di guarigione; ai loro familiari che li hanno accompagnati in quello che spesso è un viaggio lungo ed estenuante verso il nostro ospedale. Nelle mense dei nostri progetti garantiamo oltre 130.000 pasti al mese".

Un'associazione indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

"Il nostro impegno è possibile grazie al contributo di migliaia di volontari e di sostenitori che ogni giorno scelgono di stare con noi".