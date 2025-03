Mascolo: "Irpinia terra dell'acqua, siamo al lavoro per la svolta" Il presidente dell'Ente Idrico Campano: "Sistema integrato, efficace ed economico"

Convegno dal titolo "Percorsi d'Acqua - acqua e territorio: nuove strategie per il recupero ambientale" organizzato dall'Ente Idrico Campano per la Giornata Mondiale dell'Acqua all'Auditorium del Centro ASI di Solofra. "Abbiamo voluto celebrare questa giornata iconica con questo momento di riflessione nella giornata mondiale dell'acqua proprio perché riteniamo che bisognava dare un segnale di attenzione alla terra dell'acqua. - ha affermato Luca Mascolo, presidente dell'Ente Idrico Campano - Siamo qui in Irpinia, abbiamo scelto Solofra perché, oltre ad avere una struttura di livello eccezionale dal punto di vista logistico, puntiamo a dare risalto al grande impegno che la Regione Campania e l'Ente Idrico Campano stanno mettendo in campo per risolvere numerose criticità sul servizio idrico integrato in provincia di Avellino".

"La svolta sta passando attraverso azioni quotidiane"

"È paradossale che la terra dell'acqua soffra continuamente di una serie di difficoltà legate all'approvvigiamento idrico delle utenze. Lo stiamo facendo seguendo il tavolo regionale, dando impulso alla nomina del direttore generale di Alto Calore, l'ingegnere Andrea Palomba, a cui facciamo i migliori auguri. - ha aggiunto Mascolo - Ritenevamo decisiva una svolta e la svolta sta passando attraverso azioni quotidiane di messa a punto di quello che è un sistema idrico integrato, efficace, efficiente ed economico, che deve andare al passo coi tempi e che deve passare da una visione di welfare a una visione industriale".