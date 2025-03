Stroncato da un malore: addio all'appuntato Vergemino, Carabinieri in lutto Valentino Vergemino aveva 55 anni. Dolore in Caserma ad Avellino e in provincia

a cura di

Simonetta Ieppariello

mercoledì 26 marzo 2025 alle 11:03



Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino piange la prematura scomparsa dell’Appuntato Valentino Vergemino