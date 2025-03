Air Campania: avviate le procedure per il nuovo appalto di manutenzione Alvino: "Requisiti più rigorosi per standard più elevati"

Air Campania ha avviato le procedure per l’indizione di un nuovo bando di gara per l’affidamento a ditte esterne del servizio di manutenzione degli autobus impiegati nel trasporto pubblico locale.

Il nuovo appalto, con la formula “full service”, garantirà interventi di manutenzione preventiva e correttiva su tutte le componenti degli autobus, assicurando efficienza operativa e sicurezza del parco veicolare.

"Tutta la manutenzione viene svolta da ditte esterne e l’indizione di un nuovo bando - ha dichiarato l’ingegnere Carmine Alvino, gestore dei trasporti – è necessaria in vista della scadenza del contratto in essere. Con la nuova gara saranno introdotte prescrizioni ancora più rigorose per garantire standard qualitativi più elevati, a conferma dell’impegno dell’azienda per un servizio di trasporto sempre più efficiente e affidabile.

Siamo consapevoli di alcune criticità riscontrate in questi mesi e ci scusiamo con l’utenza per i disagi subiti. Alla società uscente sono già state applicate penali contrattuali per un importo di 120.000 euro e siamo in attesa delle valutazioni della commissione d’inchiesta per l’eventuale applicazione di ulteriori sanzioni", ha aggiunto Alvino.