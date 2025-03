Eccellenze. Omi: parità di genere e traguardi raggiunti: cerimonia a Vallata Prima riunione firmatari del progetto "Gender Equality in our Dna"

Prima riunione dei firmatari del progetto "Gender Equality in our Dna". A promuoverla è la prestigiosa azienda Omi, officine meccaniche irpine. Un'iniziativa che mette al centro l'uguaglianza di genere e

l'empowerment femminile come valori fondamentali non solo per la nostra azienda, ma per l'intera comunità.

L'evento è in programma domani 28 marzo 2025 alle 10.30 all'interno dello stabilimento Omi, area Industriale Maggiano a Vallata.

Interverranno in presenza: Aquilino Carlo Villano presidente Omi Srl, Rossana Riflesso prefetto di Avellino, Carlo Sibilia, Pietro De Stefano vice preside istituto omnicomprensivo “Francesco De Sanctis” di Lacedonia, Rossella Andreozzi presidente Unavia, coordinatrice gruppo Minerva Federmanager Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, rappresentanze di Federmanager Gruppo Minerva Campania, Antonio Bruno presidente gruppo giovani Confindustria Avellino, Francesca Capone HTT srl, Antonio Di Conza e Marilinda Donatiello, sindaco e assessore comune di Lacedonia, Clementina Donisi presidente sezione meccanica Confindustria Benevento direttore amministrativo Cosmind srl, Erika Capasso e Alfonso D’Auria Mes Group Srl, Daniela Accetta Bruno srl, Ruggero Andrisano Ruggieri Università di Salerno, Nadia Savino presidente Fidapa sezione Grottaminarda, Rosaria Bruno vicepresidente commissione pari opportunità Regione Campania, Mario Cerbone consigliere di parità della Provincia di Avellino, Daniela D’Amico Business Coach, Giuseppe Terlingo, Imma Cianciulli e Marilinda Donatiello, Membri Comitato pari opportunità Omi Srl.

Interverranno in collegamento streaming: Donata Mussolino docente ordinario dipartimento di economia, management e istiuzioni, Università di Napoli Federico II, Roberta Saccinto preside istituto omnicomprensivo “Piergiorgio Frassati” di Sant’agata di Puglia, Luigi Carrino presidente Dac distretto aerospaziale Campania, Pasquale Pisano e Alfonso Del Giudice consorzio Asi Avellino, Marianna Lanzuise Adecco, Michela Mancusi presidente zia Lidia Social Club, Umberto Rinaldi Ceo Hitch, Carla Librea presidente Aidda Campania, Angelo Petitto presidente confindustria piccola industria giovani Avellino, Clarissa Campodonico presidente Ande Campania, Ruggero Zanetti Sustainability and quality manager Inse Berardi gruppo Camozzi, Pina Mangano presidente Amarelli.

Programma dell'evento:

1. Presentazione dei traguardi raggiunti: "Condivideremo i risultati ottenuti nel corso del progetto, sottolineando l'importanza della parità di genere e dell'empowerment femminile all'interno di OMI.

2. Gender Equality in our DNA: "Darà luogo a un dialogo aperto sulle iniziative culturali e di marketing, volte a promuovere la parità di genere sia nella comunità sia nel mercato".

3. Lezione sulla comunicazione: "Una sessione formativa tenuta dal Professore Ruggero Ruggieri, esperto in Psicologia dinamica presso l’Università di Salerno, che ci guiderà nelle migliori pratiche per una

comunicazione inclusiva e consapevole".

4. Light lunch:"Un momento conviviale per favorire il networking tra tutti i partecipanti".

“Siamo entusiasti di dare il via alla prima riunione dei firmatari del progetto 'Gender Equality in our Dna'. Questo evento rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso, dove ogni individuo ha l'opportunità di crescere e contribuire al meglio delle proprie capacità. Crediamo fermamente che la diversità sia una forza e un valore imprescindibile per la nostra azienda e per la comunità che ci circonda.

Grazie alla collaborazione di numerosi partner e sostenitori, siamo pronti a tracciare un percorso condiviso verso l'uguaglianza di genere, che non solo migliorerà il nostro ambiente di lavoro, ma avrà anche un impatto positivo sulla nostra competitività e innovazione. Invitiamo giornali, radio e tutti i partecipanti a unirsi a noi in questa importante occasione di confronto e crescita. Non vediamo l'ora di condividere i progressi e le iniziative future del nostro progetto." Così afferma Maria Grazia Villano, Corporate Manager Omi.