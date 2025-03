Forum dei giovani Avellino: via libera all’unanimità in consiglio comunale Nargi: "Una bella pagina di amministrazione all'insegna della buona politica"

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento del forum dei giovani della città di Avellino.

Maggioranza ed opposizione hanno votato insieme la proposta illustrata all’aula dall’assessore competente, Gianluca Gaeta, dopo il lungo e prezioso lavoro preparatorio svolto dalla commissione politiche giovanili, presieduta da Giovanna Vecchione.

Il via libera dell’intera assise, auspicato nel suo intervento dall’assessore Gaeta, segna una netta accelerazione nell’iter per la costituzione del forum e per garantire la piena partecipazione dei giovani. In attuazione della carta europea della partecipazione, del libro bianco della commissione europea “Un nuovo impulso per la gioventù europea”, e della risoluzione del consiglio d’europa del 25 novembre 2003.

In 15 articoli, il regolamento disciplina ogni aspetto organizzativo e funzionale del forum dei giovani: le sue finalità, le aree di interesse, le competenze, la composizione ed il funzionamento dell’assemblea e degli altri organi.

"Così teniamo fede ad uno degli impegni principali assunti in campagna elettorale, in un clima di proficua e fattiva collaborazione tra tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale - dichiara il sindaco, Laura Nargi - abbiamo scritto una bella pagina di amministrazione, all’insegna della buona politica, a favore di tutti gli avellinesi ed in particolare dei nostri ragazzi. Questo voto unanime - conclude il sindaco - corona lo straordinario lavoro messo in campo dalla Commissione consiliare e dall’Assessorato consiliare e ci riempie di orgoglio».

"Il nuovo forum dei giovani - aggiunge l’assessore alle politiche giovanili, Gianluca Gaeta - sarà uno strumento di democrazia, che darà ai giovani la possibilità di partecipare alle decisioni e alle attività comunali, per costruire una società migliore con un approccio più partecipato. Il mio ringraziamento - chiosa - va all’aula intera, al sindaco Nargi ed alla presidente della commissione competente, Vecchione".