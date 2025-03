Successo per la prima riunione dei firmatari di "Gender Equality in our Dna" Ad ospitare l'evento, lo stabilimento Omi nell'area industriale Maggiano di Vallata

a cura di

Gianni Vigoroso

venerdì 28 marzo 2025 alle 16:21



La riunione ha segnato un importante passo avanti nel consolidare la rete di firmatari impegnati nel promuovere la parità di genere e ha gettato solide basi per future iniziative collaborative volte a costruire un ambiente più equo e inclusivo...