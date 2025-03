Avellino piange don Enzo, parroco amato del Duomo: dolore in Irpinia Parroco del Duomo di Avellino e già guida della comunità di Sant'Ippolisto

Dolore e cordoglio ad Avellino per la morte di Don Enzo De Stefano, guida della parrocchia dell' Assunta di Avellino e della comunità di Sant'Ippolisto precedentemente, che ha dedicato mezzo secolo al servizio della comunità religiosa. Don Enzo è stato un punto di riferimento per la comunità di Sant'Ippolisto. La sua figura di pastore si è contraddistinta per la vicinanza alla gente, per la sua umanità e per la sua capacità di ascolto. Durante il suo ministero, si è sempre prodigato per il bene dei parrocchiani, sostenendoli nei momenti difficili e condividendo con loro le gioie e le speranze.

“La comunità parrocchiale di Sant’Ippolisto annuncia la morte di Monsignor Vincenzo De Stefano, il nostro caro Don Enzo, già parroco dal 2001 al 2015. Lo affidiamo all’amore infinitamente misericordioso del Padre”. Ad annunciare la scomparsa del prelato è don Luca Monti attraverso un post su Facebook.

Don Enzo ha ricoperto diversi incarichi in diocesi. Essendo stato anche Vicario del Vescovo, successe momentaneamente a Monsignor Francesco Marino, vescovo uscente della Diocesi di Avellino, prima della nomina dell’attuale vescovo Arturo Aiello. Sacerdote dal 16 agosto 1975, ha alle spalle 50 anni di sacerdozio. Ci lascia all’età di 74 anni.